Видео ракетной атаки по внедорожнику морпехов ВСУ в Донбассе выложили в сеть

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено поражение противотанковой управляемой ракетой внедорожника Вооруженных сил Украины в Донбассе. Ролик выложили в одном из сообществ «ВКонтакте», посвященных военной тематике.

Как пишет интернет-издание topwar.ru, автор записи рассказал, что она была сделана весной текущего года в районе Докучаевска, контролируемого властями самопровозглашенной ДНР. Автомобиль, в который попала ракета, принадлежал 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Данное соединение в течение продолжительного времени размещалось на докучаевском направлении. Информации о жертвах атаки нет.

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий журналист Рамиль Замдыханов порекомендовал киевской стороне «простой» рецепт прекращения войны на востоке Украины.