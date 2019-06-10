Киевские силовики атаковали поселок ДНР после провала вылазки своей спецгруппы
10 июня 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские силовики обстреляли поселок Зайцево после провала вылазки свой спецгруппы на горловском направлении. Об этом рассказывается в видео, опубликованном на YouTube-канале Народной милиции непризнанной ДНР.
Попытку прорыва в районе Горловки осуществили несколько дней назад бойцы полка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России). Военные республики отбили атаку, диверсанты отступили, понеся потери.
После этого инцидента ВСУ нанесли удары по поселку Зайцево, который является пригородом Горловки. В результате атаки повреждения получили несколько домов.
Как отметил побывавший на месте обстрела военный корреспондент ДНР Олег Никитин, украинские силовики не начали придерживаться режима прекращения огня с приходом к власти президента Владимира Зеленского. Атаки со стороны ВСУ усиливаются, несмотря на громкие заявления киевских политиков, добавил военкор.