Киевские силовики атаковали поселок ДНР после провала вылазки своей спецгруппы

Киевские силовики обстреляли поселок Зайцево после провала вылазки свой спецгруппы на горловском направлении. Об этом рассказывается в видео, опубликованном на YouTube-канале Народной милиции непризнанной ДНР.

Попытку прорыва в районе Горловки осуществили несколько дней назад бойцы полка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России). Военные республики отбили атаку, диверсанты отступили, понеся потери.

После этого инцидента ВСУ нанесли удары по поселку Зайцево, который является пригородом Горловки. В результате атаки повреждения получили несколько домов.

Как отметил побывавший на месте обстрела военный корреспондент ДНР Олег Никитин, украинские силовики не начали придерживаться режима прекращения огня с приходом к власти президента Владимира Зеленского. Атаки со стороны ВСУ усиливаются, несмотря на громкие заявления киевских политиков, добавил военкор.