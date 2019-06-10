Прогноз о неизбежном распаде Украины на несколько государств огласили в Киеве

Распад Украины на несколько государств неизбежен. Такой прогноз на пресс-конференции, состоявшейся некоторое время назад в Киеве, озвучил Владимир Петров, лидер партии «Северный путь».

По мнению политика, бывшую советскую республику в будущем ждет реванш правых сил, война и раскол на несколько частей. Среди соседей Украины есть страны, которые хотят «часть нашего государства», процитировал Петрова интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Как отметил лидер «Северного пути», территориальные претензии к Киеву, в частности, имеются у Румынии и Польши.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде обозначили возможное условие нового Майдана и сноса власти президента Владимира Зеленского.