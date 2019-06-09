В США просыпается супервулкан Йеллоустоун, способный убить Северную Америку

Йеллоустонский вулкан может проснуться в любой момент у уничтожить целый континент. Тревогу бьют американские ученые, которые следят за состоянием супервулкана.

В мае в Йеллоустоне было зафиксировано около 90 землетрясений. Такая активность свидетельствует о готовности супревулкана к пробуждению.

Йеллоустоун — один из крупнейших вулканов. Он находится на территории Соединенных Штатов Америки. Его извержение может иметь глобальные последствия для всей планеты.

По мнению ученых, после извержения Йеллоустоуна в Северной Америке выживут не больше 4% людей. Из-за выброса пепла, на других материках может начаться «вечная зима».