Молдавия: роспуск парламента и отстранение президента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Президента Игоря Додона временно отстранил от должности Конституционный суд.

Несмотря на указ о роспуске, парламент намерен провести в понедельник, 10 июня, пленарное заседание. Как рассказали в пресс-службе заксобрания, решение о проведении заседания было принято постоянным бюро.

В свою очередь, отстраненный от должности президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, по его мнению, никаких оснований для досрочных парламентских выборов в стране нет. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным судом с целью узурпации власти. Единственный выход - это внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор", - отметил политик.