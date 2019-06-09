Врачи предупреждают: на Латвию надвигается жара!

В Латвии уже неделю держится аномальная жара: под палящим солнцем температура достигает 31 градуса. Латвийские врачи бьют тревогу – участились случаи тепловых ударов и ожогов. Как обезопасить себя в жару? Наш спецкор побеседовал с вице-президентом Общества врачей Латвии Марисом Плявиньшем.

- Марис, действительно ли жара может серьезно навредить здоровью?

- Разумеется. И опасность поджидает человека не только в городе, но и на пляже. Я подчеркиваю!!!! На пляже. С наступлением жары люди, простите, рванули загорать и купаться. Это, конечно, замечательно, но врачам от такого «отдыха» людей одни неприятности. Участились случаи тепловых ударов и ожогов.

- Но сегодня столько различных средств, чтобы обезопасить себя!

- Дело не в кремах и мазях! У человека должен присутствовать разум! Да, наличие разума. Категорически нельзя «жарится» на солнце по пять часов! Это преступление перед собственным здоровьем! Люди лежат на горячем песке, а солнечные лучи – сверху! Тут никакие мази не помогут. Тут и море не спасет. Должна быть умеренность во всем и наличие, простите, головы!

- И как выдержать жару и остаться бодрым?

- Я всегда советую людям, изменить свой образ жизни. Лето самое подходящее время. Не стоит злоупотреблять «тяжелыми» продуктами, алкоголем, а больше «налегать» на фрукты, овощи, минеральную воду, натуральные соки. Если есть риск сосудистых катастроф (инфаркт, инсульт), то необходимо следить за артериальным давлением, избегать душных помещений, не находиться длительное время на солнце.

- А что значит «тяжелые» продукты?

- Я так называю животные жиры. Нужно свести к минимуму копчености, соленья, маринованные продукты. Можно все это заменить на нежирную рыбку, курицу. Вместо жареной картошки возьмите рис.

- А что с напитками? Сколько человек должен употреблять количество жидкости в жару?

- Здоровый человек должен пить летом больше жидкости. Кстати, не следует дожидаться, когда наступит жажда, а регулярно делать пару глотков, когда выходите на улицу. А людям, которые имеют сердечно-сосудистые проблемы, следует ограничить себя в употреблении жидкости до одного литра. Летом неплохо пить не только минеральную или просто воду, а хорош будет квас. Он прекрасно утоляет жажду.

- Люди часто в жару жалуются на усталость. Почему?

- Это совершенно естественно! Во время жары у людей снижается количества кислорода в крови. У гипертоников, например, может появиться отдышка, слабость, утомляемость. Есть такое выражение – разморило. Вот летом, после продолжительного пребывания на солнце, люди ощущают именно такое состояние. Что нужно делать? Если вы пришли домой, то примите теплый душ. Только не стойте под холодным. Могут возникнуть проблемы с сердцем, сосудами. Носите головные уборы и одежду светлых тонов. Это не банальность, а мера предосторожности. Прислушивайтесь к себе: возникло головокружение, участилось дыхание, выступил обильный пот, то немедленно в тень! В тень и немного посидеть, выпить воды. Не стоит игнорировать непонятные позывы организма. Нужно следить за своим самочувствием. Будьте здоровы!

- Благодарю за консультацию.