Польский посол Бартош Цихоцкий, представляющий интересы официальной Варшавы в Киеве, опубликовал фото с митинга из украинской столицы. Подобные мероприятия считаются внутренними делами страны.

Киевское шествие, на котором засветился польский дипломат, был приурочен к защите семейных ценностей. Он назывался «Марш в защиту жизни и семьи». Бартош Цихоцкий стал его участником.

Участие дипломата в массовых мероприятиях в чужой стране польского посла не смутило.

Впрочем, подобные вмешательства во внутренние дела Украины Запад уже давно не смущает. В прошлом году в Киеве проходил марш в защиту ЛГБТ. К нему присоединились послы Германии, Норвегии, Канады, США и Швеции.