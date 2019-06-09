Хиллари Клинтон рассказала о смерти брата

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма. Уточняется, что мужчина скончался на 66 году жизни в субботу, прошлой ночью.

"Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня...Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем. Он был добрым, щедрым человеком и замечательным мужем и отцом", - написала Клинтон в Twitter.

Причину смерти политик уточнять не стала.

Тони Родэм родился 8 августа 1954 года. Известно, что младший брат Клинтон в разное время занимал должности охранника в тюрьме, страхового агента, был частным детективом и занимался бизнесом. Уточняется, что у него было трое детей от первого брака. Тони был из немногих, чья свадебная церемония прошла в Белом доме.