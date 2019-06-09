В Соединённых Штатах одна из американских компаний подготовила к испытаниям самолёт Celera 500L. Отмечается, что разработка летательного аппарата велась в секретном режиме.

Согласно источнику, большая часть его характеристик неизвестна, но самолёт часто видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии, - сообщает портал "The Drive".

Воздушное судно прозвали "пулей" из-за каплевидной формы фюзеляжа. Уточняется, что самолёт будет управляться одним пилотом и сможет совершать посадку на любом аэродроме. Примерная скорость летательного аппарата от 740 до 820 километров в час при максимальной высоте до 20 км.

По словам изобретателей, самолёт может стать прорывом на рынке гражданских авиаперевозок, потому что расходы на его эксплуатацию гораздо меньше, чем у других подобных авиалайнеров.