Глава МИД Латвии потребовал от России освободить Ивана Голунова

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс настоятельно призывает власти России немедленно освободить журналиста Ивана Голунова.

Глава МИД Латвии выразил свое мнение в социальных сетях: «Присоединяюсь к призыву представителя ОБСЕ Арлема Дезира освободить журналиста Ивана Голунова и провести прозрачное расследование по делу. Защита свободы СМИ и журналистов является обязанностью каждой из стран ОБСЕ».

В Латвии задержание журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова вызвало резонанс: латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) бурно отреагировала призыв освободить корреспондента.

«Обстоятельства задержания, обыски в квартире журналиста, незамедлительное участие в отражении дела Голунова провластных СМИ наводят на мысль о том, что это дело является спланированной провокацией против журналиста»,- заявил ЛАЖ.

Латвийская ассоциация журналистов планирует провести митинг в защиту Ивана Голунова 11 июня около посольства России в Латвии.

Это одна сторона медали, но есть и иные мнения.

Алла Березовская, журналист, публицист: «Что интересно-ни один член этой самой ЛАЖ даже пикнуть не решились, когда совершенно без повода был задержан наш латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев! Он двое суток провел в камере с наркоманом, против него шьется уголовное дело, ему запрещен выезд из Латвии, он не может публиковать свои статьи на своем портале! А ЛАЖ молчит! И где ваша солидарность? Или вы только по команде на Россию лаять умеете? А в собственной стране бороться за демократию не пробовали? Страшновато? Тогда и название выбрали правильное….ЛАЖовые вы ребята!»

Андрей Мамыкин, политик, журналист: «Я прошу все прогрессивное человечество освободить меня от такого главы МИД Латвии, как Ринкевич! Еще ничего не известно с этим корреспондентом, а крику много! Идет следствие! Идет! Я пока ничего утверждать не могу! Бывает, что перегнули палку правоохранительные органы. Да, и такое может быть и бывает! А может дело обстоит иначе. Пока мало информации. А г-н Ринкевич уже все «знает»! Может ему тогда открыть гадальный салон? Если серьезно, то я не совсем понимаю такого шума вокруг Вани Голунова. Читал его статьи…Ничего особенного. Да, пишет против Путина. Да, занимается антикоррупционными расследованиями в небольшом, но очень амбициозном интернет-издании. А почему молчат люди из МИД, когда, например, в горячих точках убивают и казнят журналистов. Молчат, когда террористы обрезают головы журналистам другой веры с криками: «Неверный». Почему молчит наш МИД, когда на Украине убивают российских журналистов? Почему? За год в мире убивают от 100 до 150 журналистов. Я сам отработал в журналистике 20 лет и уважаю эту профессию. Я, действительно, не понимаю, почему поднялся такой шум из-за Вани?! Он живой! Ему даже зубы не выбили и ее «дело» на учете у помощника президента. Дайте время разобраться. Я не видел дело и ничего сейчас не могу комментировать».