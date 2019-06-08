Украинский политик Медведчук назвал трех главных врагов Украины

Украинский политик, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал трех главных врагов Украины. "Наши враги — это деградация, это деиндустриализация, это деинтеллектуализация», - считает Медведчук.

Он привел "несколько фактов, вопиющих, в отношении деградации". "Площадь нашей страны некогда составляла 603 тысячи кв. км. Сегодня контролируемыми остаются 550. Наша страна — это страна с населением когда-то была 52 млн человек. А сколько сегодня? 38, 35, 30?" - говорит политик. По его мнению, этих данные сейчас никто не знает: "Не знает никто — ни власть, ни люди", — заключил Медведчук.

6 июня состоялся съезд партии Медведчука. Одно из проходных мест в списке партии на выборах занял Илья Кива, - сообщает Украина.ру. По мнению депутата Рады Вадима Рабиновича, появление такого человека в рядах политсилы говорит о реальных шагах организации по укреплению единства Украины.