Евродепутат Андрей Мамыкин: «Правительство г-на Кариньша – «зоопарк» наполовину с санаторием»

Очередной скандал в Рижской думе, выборы нового президента Латвии, которого большинство латвийцев, извините, «не хотят», учителя остались без обещанного повышения жалованья, медицина только для богатых. Таковы результаты работы нового правительства Латвии. Что будет дальше? Ситуацию, которая сложилась сейчас в Латвии, комментирует евродепутат Андрей Мамыкин.

-Андрей, будут ли перевыборы в Рижской думе?

- Вполне вероятно. 50%за то, что перевыборы будут. Что сейчас происходит в Рижской думе? Оппозиция думы собрала подписи за отставку нового мэра Дайниса Турлайса, «четверка» депутатов вышла из «Согласия», а это означает, что столичная коалиция утратила большинство. Было принято решение («четверкой») о создании новой партии. Пока никто и ни с кем в Рижской думе не может договориться.

- Могут ли отстранить нового мэра Риги?

- Я думаю, что г-н Турлайс – опытный политик. Его не стоит недооценивать. Он умеет находить компромисс. Поверьте, он будет говорить со всеми людьми, неважно из какой партии. Я бы не ставил на то, что его отстранят. То, что происходит сейчас в Рижской думе, можно назвать политическим кризисом, но возлагать «надежды» на «четверку» раскольников – не стал бы. Они реально не имеют никакой политической силы, и в случае перевыборов останутся при «своих интересах». Что значит создать свою партию? Вы представляете сколько и всего нужно? А главное – партии нужна «раскрутка» и узнаваемость. На это может уйти года два и больше. А это приличный срок. Они могут сейчас «торговать» ситуацией: Ушаков ушел и все активы оставил Вадиму Бараннику. И он пользуется ситуацией. Например, у мэра Турлайса ничего нет. Никаких активов, кроме подписи главы Рижской думы. Король-то голый! Голый, но не глупый. Сумеет найти компромисс.

- Андрей, ситуация и в Сейме Латвии оставляет желать лучшего: «кинули» учителей с зарплатой, между министерствами разлад, медицина «на ладан дышит», в финансовом плане, поправки к закону о православной церкви. Что дальше? Чего ожидать от правительства Кариньша?

- Я скажу честно – г-ну Кариньшу не очень комфортно. Он постоянно что-то «тушит». Объясню. Г-н премьер разрывается на все части, на которые можно. Ему нужно «отчитаться» перед Америкой, «утихомирить» депутатов, решить вопрос с министерствами, позаботиться о финансах в стране. Представляете, сколько забот? Все упирается в финансы. Чтобы решить вопросы, например, с министерствами, то необходимо вмешательство премьера. Он должен создать четкую работу всех ведомств, а иначе будет полная неразбериха: каждый только «за себя» и «себе». Он и пытается это решить. Я сейчас скажу «страшную» вещь, но ему, в данный момент, до «двух корзин» в медицине или зарплаты учителей, простите, нет дела! Ему бы разобраться с партиями в Сейме! Посмотрите, что происходит! Большинство реформ, которое проводило старое правительство, новое поставило под сомнение и завернуло. А нового ничего не создали? Ничего! Да, перед выборами было столько обещаний и что? Ничего. Правительство Кариньша – «зоопарк» наполовину с санаторием. Политических профессионалов мало, но зато криков и амбиций…

- Но за эти партии голосовали люди?

- Прекрасно! Повелись на красивые слова. И что получили простые граждане Латвии? Увеличение цен, «крутые» налоги, бардак, простите, в медицине и закрытие школ. Новые партии шли на выборы с криками: «Все неверно! При нас Латвия будет цвести!» И где все это? Финансового вливания в медицину не будет! Врачи начнут уезжать из Латвии. Люди начнут умирать! Если есть у человека деньги, то ему сделают операцию, а если нет, то зеленкой что-то помажут. Про учителей молчу! Повышение зарплат…. « на потом». Сейчас начнется шум на почве православного вопроса. А что хотели люди? Они сами шли голосовать за эти партии! Вот и получите! Имеете то, что заслужили. Голову нужно включать, когда речь идет о собственной судьбе. А сейчас просто терпите и не возмущайтесь.

- Понятно то, что ничего светлого нет. Благодарю за беседу.