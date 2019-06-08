Объединенное королевство празднует официальный день рождения Елизаветы II. Праздник не имеет никакого отношения к реальному дню рождения. Но отмечается с широким размахом.

Меган Маркл впервые появилась на публике после родов, посетив парад в честь официального Дня рождения Елизаветы II

На самом деле Елизавета II родилась 21 апреля. Официальный день рождения — это символическая дата. Она отмечается в июне и приходится как правило на первую, на вторую либо на третью субботу. Праздник символизирует просто, что в Великобритании когда-то родился король, либо родилась королева.

В июне он отмечается с расчетом на хорошую погоду, и каждый год дата может меняться. Такое правило было заведено еще в начале прошлого века при короле Эдуарду VII.

Нынешний официальный день рождения королевы пришелся на вторую субботу июня. В Лондоне состоялся большой военный парад. За ним наблюдали члены королевской семьи.