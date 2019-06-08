Видео, как российская авиация нанесла удар по боевикам в Сирии в провинции Хама

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по боевикам в сирийской провинции Хама. Агентство Step News опубликовало видеозапись обстрела.

СМИ: российские военные в САР отступили

Уточняется, что российская авиация атаковала боевиков в районе населенного пункта Закат, - сообщает Лента.ру.

7 июня появилась информация об отступлении российских военнослужащих с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки "Хайат Тахрир-аш-Шам" (ХТШ, создана на базе запрещенной в России "Джабхат ан-Нусры") нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Джихадисты атаковали россиян после того, как продвинулись в контрнаступлении на сирийские правительственные войска. В ответ на их действия российская авиация нанесла массированный удар.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что в пятницу вечером рассказал, что сирийская армия также уничтожила более 20 боевиков, один танк и два пикапа