На Украине раздувается очередной скандал, связанный с командой Зеленского. В него попала пресс-секретарь нового украинского президента Юлия Мендель, которая назвала ответной мерой обстрелы донецких и луганских детских садов, осуществляемые ВСУ.

Скандальный комментарий прозвучал в телевизионном эфире. В одной из телепередач Юлия Мендель заявила, что украинским военным "очень часто" приходилось отвечать на провокации. Пресс-секретарь Зеленского привела как пример случаи, когда по ВСУ стреляют из «жилого дома, школы, садика».

«Им приходилось стрелять в ответ», — пояснила Юлия Мендель.

Армии Донецкой и Луганской народных республик не стреляют из жилых домов, школ и детских садов. Все, что делают армейцы официального Донецка и Луганска, — удерживают позиции.

Провокативный огонь зачастую развязывают диверсионные группы украинской армии, которые заходят в серую зону и начинают обстрел обеих сторон конфликта.