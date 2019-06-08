У Зеленского назвали обстрелы мирных жителей ответной реакцией
8 июня 2019, 16:55 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
На Украине раздувается очередной скандал, связанный с командой Зеленского. В него попала пресс-секретарь нового украинского президента Юлия Мендель, которая назвала ответной мерой обстрелы донецких и луганских детских садов, осуществляемые ВСУ.
Скандальный комментарий прозвучал в телевизионном эфире. В одной из телепередач Юлия Мендель заявила, что украинским военным "очень часто" приходилось отвечать на провокации. Пресс-секретарь Зеленского привела как пример случаи, когда по ВСУ стреляют из «жилого дома, школы, садика».
«Им приходилось стрелять в ответ», — пояснила Юлия Мендель.
Армии Донецкой и Луганской народных республик не стреляют из жилых домов, школ и детских садов. Все, что делают армейцы официального Донецка и Луганска, — удерживают позиции.
Провокативный огонь зачастую развязывают диверсионные группы украинской армии, которые заходят в серую зону и начинают обстрел обеих сторон конфликта.