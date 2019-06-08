Актуальный вопрос: что происходит с православной верой в Латвии?

Уходящая неделя для Латвии была полна неожиданностей: выборы нового мэра, раскол в Рижской думе, и, пожалуй, главное «событие» - поправки к закону о православной церкви в Латвии.

Поправки к закону, которые утвердил Сейм, гласят: «Главами в иерархии Латвийской православной церкви могут быть только граждане, которые прожили в стране не менее десяти лет».









Стоит ли говорить, что данные изменения в законе о православии в Латвии, всколыхнули людей. Православная община недоумевает: «Что будет с нашей верой? Почему так срочно приняты эти поправки? Что происходит?»

Вопросов много. Информации мало. Наш спецкор в Латвии попытался найти ответы на данные вопросы. Кстати, это оказалось довольно сложно: пресс-служба православной церкви Латвии молчит, священнослужители латвийских приходов не хотят давать свои комментарии (видимо, такое распоряжение поступило из Патриархии), прихожане не имеют никакого конкретного мнения, а «пользуются» догадками. Действительно, что происходит?









«Аргументы Недели» смогли получить разъяснения по возникшим и непонятным вопросам от неофициального, но достоверного источника в Латвии.

- Почему в срочном порядке Сейм Латвии принял поправки к закону о православной церкви?

- Изменения в законе назревали давно. Еще в 2015 году глава Службы госбезопасности Латвии Нормундс Межвиетс дал интервью, в котором открыто признал, что Россия может использовать Латвийскую православную церковь как влияние на русскоязычных жителей. Но до определенного время это были только разговоры. Я сейчас вас удивлю! Дело в том, что недовольство таким «давлением из России» шло из самих приходов латвийской православной церкви. Да, все шло из «низов». На сегодняшний день в православной церкви Латвии существует достаточно много священнослужителей латышей, которые видят и понимают то, что происходит.

- Но обычные прихожане не понимают этих «закулисных игр». Объясните!

- «Низы» в православной иерархии высказывали недовольство тем, как идет давление на православных Латвии. Церковь всегда была определенным информационным источником: можно настроить верующих людей на определенный лад….особенно, когда они, извините, не очень грамотны в политике.

- Позвольте, но история повторяется: Иуда предал Господа, а теперь «низы» вносят, простите, смуту.

- Вы же понимаете, что просто так ничего не возникает! Ведь главы церкви имеют влияние на духовенство и на прихожан. А кто назначает этих глав? Конечно, Московский Патриархат. Откуда идет влияние? Конечно, из России. А зачем это нужно Латвии?









- Но почему так срочно приняли поправки?

- Состояние здоровья Владыки Александра в Латвии тому причина. Дай Бог ему здоровья, но он сильно сдал в последнее время. И если, не дай Бог что, то Россия тут же «поставит» своего человека. А это совсем ненужно.

- Но Владыка, слава Богу, жив. И не нам рассуждать кому и сколько отведено! Не возникнет ли «украинский сценарий» в Латвии?

- Если Москва не станет давить на Латвию, то нет. А если… Прихожанам придется сделать выбор. В России церковь имеет огромное влияние. Посмотрите, практически на любых мероприятиях государственного уровня присутствует Патриарх: он дает определенные комментарии по разным событиям, которые происходят в стране. Да, у нас, в Латвии, тоже присутствуют представители различных вероисповеданий на государственных праздниках. Ключевое слово – различные вероисповедания. Хотя, страна католическая. Поймите, нам не нужна пропаганда и давление из Москвы. А пока… «мячик» на стороне России.

- Спасибо за информацию.

В завершении «данной темы», по всей Латвии проводится Ночь церквей, во время которой можно будет заглянуть почти в 200 церквей по всей Латвии: Дрмский собор, Рижский католический кафедральный собор Святого Екаба, Рижский православный кафедральный собор Рождества Христова, Рижская церковь Святого Иоанна и т.д.

Видимо, людям предлагают сделать «выбор»…

А я хочу вспомнить то, что сказал царь Иван Грозный: «Я в православии родился, и в православии умру». ПРАВОСЛАВИЕ, кстати, имеет определенное значение – ПРАВАЯ ВЕРА!