Зеленского начали сравнивать с Януковичем

Новый президент Украины спровоцировал повод для сравнения его с Виктором Януковичем. Владимир Зеленский пригласил журналистов на неформальную встречу. Ему тут же припомнили: подобное практиковал беглый президенту Украины.

В 2011 году Виктор Янукович приглашал журналистов с имение в Межигорье и рассказывал им о пробежках по пенькам и семействе сов в камине. Версия встречи Зеленского — в лесу на креслах-мешках.

На мероприятии нынешнего украинского лидера участники ели разноцветную шаурму и пили бюджетное вино. О чем разговаривали, пока осталось за рамками публичного общения.

«Помню неформально один тоже по пенькам прыгал», — написали в комментариях к записям участников встречи с Зеленским, припомнив посиделки в Межигорье.