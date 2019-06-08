Мадуро считает, что чиновникам из США платят деньги за критику Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высокопоставленным чиновников Соединённых Штатов платят деньги за критику в адрес государства. По его мнению, плата за один пост в Twitter составляет порядка ста тысяч долларов.

Мадуро отметил, что такие платежи дело рук венесуэльских коррупционеров и американских лобби. Глава Республики добавил, что в число получателе могут входить советник по национальной безопасности Джон Болтон и вице-президент Майка Пенса.

"Кое-кто нас проинформировал из США, что это бизнес. Каждый твит стоит 100 тысяч долларов, и это легальный бизнес...Это корыстные деньги венесуэльской коррупции, которая она платит самым высоким чиновникам правительства Дональда Трампа за их заявления против боливарианской революции...А оппозиция продает венесуэльскую родину и идет к славе, нанося ущерб стране", - передаёт слова Мадуро РИА Новости со ссылкой на местные каналы.

Президент Венесуэлы считает, что страна является "самой преследуемой и блокируемой страной на планете Земля".