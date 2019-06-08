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Пушилин заявил, что у Зеленского не получается установить контроль над военными в Донбассе

8 июня 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пушилин заявил, что у Зеленского не получается установить контроль над военными в Донбассе
фото: globallookpress.com
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удается установить контроль над украинскими военными в Донбассе.
 
Пушилин в рамках ПМЭФ заявил, что Зеленский не дает приказ о прекращении огня, поскольку у него слабый авторитет среди украинских боевиков, передает РИА "Новости".
 
По мнению главы ДНР, президент Украины вынужден оправдываться. Совсем недавно он заявил, что Россия якобы опять потеряла контроль над вооруженными подразделениями, однако, по словам Пушилина, это бессильная попытка оправдать преступления именно украинских вооруженных формирований.

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