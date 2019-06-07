В Киеве Подольский районный суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Российские самолеты "Руслан" арестованы по ходатайству Главного управления Нацполиции в украинской столице.

Компания "Антонов" ранее заявляла, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности, транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

В пресс-службе юридической фирмы, представляющей интересы "Антонова" сообщили, что полиция по заявлению госпредприятия расследует факты якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи на основании поддельных документов, - передает РИА Новости.