В армии ДНР огласили число уничтоженных за неделю в ходе ответных атак военных ВСУ

За прошедшую неделю зафиксировано 118 обстрелов по районам девятнадцати населенных пунктов ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. Такую цифру огласил сегодня Эдуард Басурин, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

Выступая на брифинге, Басурин отметил, что удары по территории ДНР не остались безнаказанными. В результате ответного огня Народной милиции за неделю ВСУ потеряли убитыми семерых бойцов, еще 22 получили ранения.

Ранее в пятницу сообщалось, что в ДНР раскрыли новую тактику противника. По данному вопросу в разговоре с корреспондентом пресс-службы Народной милиции высказался офицер с позывным «Пуля».