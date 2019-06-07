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В армии ДНР огласили число уничтоженных за неделю в ходе ответных атак военных ВСУ

7 июня 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

В армии ДНР огласили число уничтоженных за неделю в ходе ответных атак военных ВСУ
фото: globallookpress.com

За прошедшую неделю зафиксировано 118 обстрелов по районам девятнадцати населенных пунктов ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. Такую цифру огласил сегодня Эдуард Басурин, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

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В Народной милиции ДНР раскрыли новую тактику атакующей Донбасс армии Украины

Выступая на брифинге, Басурин отметил, что удары по территории ДНР не остались безнаказанными. В результате ответного огня Народной милиции за неделю ВСУ потеряли убитыми семерых бойцов, еще 22 получили ранения.

Ранее в пятницу сообщалось, что в ДНР раскрыли новую тактику противника. По данному вопросу в разговоре с корреспондентом пресс-службы Народной милиции высказался офицер с позывным «Пуля».

 

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