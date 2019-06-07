Военный конфликт на территории Донбасса выгоден для Запада и представителей крупного украинского капитала. Такую точку зрения высказал командир одного из батальонов самопровозглашенной ДНР с позывным «Длинный», ставший собеседником журналистов.

Военный отметил, что «американские коршуны» увеличили поставки вооружений и других ресурсов Киеву. Запад и украинские олигархи заинтересованы в продолжении войны, поскольку она позволяет «отмывать деньги», сказал «Длинный» в интервью интернет-изданию ФАН.

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР сделали заявление о попытке киевских силовиков прорваться на территорию республики на горловском направлении.