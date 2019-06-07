В Латвийской православной церкви священники должны иметь только латвийское гражданство

Парламент Латвии в окончательном чтении и в срочном порядке одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, согласно которым, митрополиты, епископы должны быть гражданами Латвии. Почему возникли эти поправки? Рубрика «На PIKе откровений с Т.Т.» разбиралась в данном вопросе.

Более того, они должны проживать в Латвии не менее десяти лет.

По словам председателя комиссии по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и даст возможность избежать влияния из-за рубежа.

Г-н Кайминьш утверждает, что была проведена консультация с представителями православной церкви Латвии и МИД.

Что по данному вопросу думают священнослужители приходов ЛПЦ?

Священнослужитель одного из районных приходов, протоиерей: «Я не знаю с кем парламент консультировался, но многие священнослужители об этом не знают. Поправки приняты, разговоры идут, а кто-то с кем-то консультировался….Странно. В чем суть? Внести раскол среди верующий и устроить то, что сейчас происходит на Украине – автокефальную церковь. Могу сказать, что за все придется отвечать. И перед Богом, и перед людьми. И даже в этой жизни. Бедные, бедные латыши. Бедная Латвия. Даже не хочу думать о последствиях. Я молюсь за этих людей. Какое право они имели влезать в дела православной церкви. Тогда бы ввели поправки к «Свидетелем Иеговым», саентологам. Нет, там поправок нет. Почему? Деятельность этих сект пришло из-за океана. Была дана команда и вот результат. Поверьте, с православной верой так поступать нельзя. Поверьте, эти люди убедятся в этом. Теперь и в рай, видимо, без латвийского гражданства не попасть. Несчастные люди. Бог им судья».