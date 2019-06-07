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Лидер непризнанной ДНР объяснил неизбежность начала войны с Украиной в 2014 году

7 июня 2019, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер непризнанной ДНР объяснил неизбежность начала войны с Украиной в 2014 году
фото: globallookpress.com

Договориться с Киевом и предотвратить полномасштабную войну между Донбассом и Украиной пять лет назад было нельзя. Такое мнение высказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, ставший собеседником журналистов.

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Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что киевский штаб распространил информацию о новом боестолкновении с ополченцами.

 

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Какие веб-сериалы больше всего смотрят в сети

Если сейчас спросить любого человека, то на вопрос: «А смотришь ли ты сериалы?» Он ответит непременно: «Да!». Многие после тяжелого рабочего дня предпочитает прийти домой и включить свой любимый сериал, чтобы расслабиться и поймать дзен. На сегодняшний день всё большую популярность набирают веб-сериалы.

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В Серпухове дети обнаружили в реке тело утопленника

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В Прикамье депутата арестовали за покушение на самого себя

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