Лидер непризнанной ДНР объяснил неизбежность начала войны с Украиной в 2014 году

Договориться с Киевом и предотвратить полномасштабную войну между Донбассом и Украиной пять лет назад было нельзя. Такое мнение высказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, ставший собеседником журналистов.

Политик отметил в интервью интернет-изданию «Русская весна», что логика госпереворота в Киеве, в результате которого победил Евромайдан, «не оставляла ни малейших шансов на мир». Война была заданием для новой украинской власти, которое им дали зарубежные заказчики.

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что киевский штаб распространил информацию о новом боестолкновении с ополченцами.