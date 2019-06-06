13 миллионов евро, выделенные Латвии ЕС «потерялись», а потом… «нашлись»

Европейская комиссия выделила Латвии 13 миллионов евро на нужды беженцев и на неграждан. Ни беженцы, ни неграждане этих денег не увидели.

Скандал о 13 миллионах евро разгорелся на уровне ЕС. Чудо! Видимо, деньги нашлись! В министерстве культуры Латвии!

Дело обстоит так: министерство культуры объявило конкурс, чтобы выбрать организации, которые через СМИ проведут мероприятия по социальному включению в латвийское общество проживающих в Латвии граждан третьих стран, то есть государств, не входящих в Евросоюз.

Какая цель данного мероприятия?

По словам пресс-службы министерства культуры Латвии, содействовать включению в латвийское общество граждан третьих стран, которые законно находятся на территории Латвии.

Конкретные цели – сформировать общественное понимание и конструктивный диалог между обществом и гражданами третьих стран, а также улучшить доступность и качество размещенной в СМИ информации о вопросах социального включения граждан третьих стран.

На это самое «включение» выделяются немалые деньги – от 30 до 435 тыс. евро.

Дело, конечно, хорошее! Забота о гражданах третьих стран. Но так ли все просто? Не те ли это 13 миллионов евро, которые были выделены на «нужды» граждан третьих стран и которые неожиданно «потерялись»?

Данный вопрос комментирует евродепутат Андрей Мамыкин.

«Почему возник такой проект? Нужно же за деньги ЕС отчитываться. 13 миллионов евро. Нет, господа хорошие, так «пилить» деньги Евросоюза нельзя! Почему министерство культуры? Оно отвечает за подобные «мероприятия» с гражданами третьих стран. Все довольно просто. Нужно отчитаться за выделенные деньги! А денег уже, видимо, нет. А отчитаться нужно. Изыскали финансы. Конечно, уже не те, которые выделены, но изыскали. Вот и возник такой проект. Могу сказать открыто, обгадились вы, господа хорошие, с «распиливанием» денег. Так и напишите!»

Позвольте, недавно премьер-министр Латвии выступал за прозрачную экономику Латвии, за борьбу с коррупцией. Получается, что это просто вранье? Заигрывание с «публикой». А как тогда верить государственным мужам?