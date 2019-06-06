"Если Россия изменит свое поведение", - в Лондоне назвали условия для сотрудничества

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что изменения отношений между Лондоном и Москвой зависят от российской стороны. По его словам, стране следует пересмотреть своё поведение.

"Мы явно заявляли, что демонстрируемая Россией тенденция к агрессивному, дестабилизирующему обстановку поведению обесценивает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером... премьер-министр неоднократно давала понять, что наши отношения с Россией могут измениться лишь в том случае, если Россия изменит свое поведение", - передаёт его слова ТАСС.

Представитель премьера отметила, что Великобритания продолжает сотрудничать с Россией по вопросам международной безопасности, потому что это необходимо для соблюдения национальных интересов Соединенного Королевства.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил перевернуть страницу отношений между странами, связанную со шпионами и с покушениями. По словам главы государства, Россия готова к развитию британо-российских отношений и сотрудничеству.