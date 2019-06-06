Националисты Латвии вновь поглумились над памятником Освободителям ВОВ

Сегодня, 6 мая, в Риге состоялся пикет в защиту памятника Освободителям. Дело даже дошло до оскорблений.

Пикет прошел перед очередным заседанием Сейма. Данное мероприятие было организованно Русским союзом Латвии. В защиту памятника освободителям было собрано 16544 подписи граждан Латвии.

Сейм Латвии просто проигнорировал митинг и саму петицию в защиту памятника Освободителям. Более того, парламент быстро провел заседание и отверг петицию Русского союза Латвии. Состоялось пленарное заседание, где против памятника проголосовали 66 депутатов. Кстати, 19 из них были из «русскоязычной» партии «Согласие».









Но на этом дело не закончилось: депутат Сейма от нацблока Янис Иесалниекс перешел на открытые и личные оскорбления. На своей странице в социальных сетях он написал: «Смотрю, сегодня у Сейма столпились какие-то людишки криминального вида… Оказалось, что пришли на пикет Жданок в поддержку столба Оккупантов в Пардаугаве».

Слава Богу, что нашлись здравомыслящие люди, которые ему ответили: «Янис, будем говорить честно, у тебя вот на самом деле вид уголовника. И место твое уже не в Сейме, а в камере Центральной тюрьмы!»









Кстати, в Латвии существует закон о «разжигании межнациональной розни»….Более того, чиновники на всех углах кричат о демократии и правах человека. На мой взгляд, высказывание депутата Сейма – несомненно оскорбление людей. Тех людей, для которых важна память о погибших в ВОВ. Куда же смотрит служба безопасности Латвии? Видимо, исключительно в сторону латвийских легионеров СС, которые маршируют 16 марта в центре Латвии.

Сегодня, представитель националистов назвал русскоязычных просто ЛЮДИШКАМИ. А какова позиция официальной России? Интересно….