Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении гражданской войны на востоке Украины. Такой точки зрения придерживается отечественный эксперт Юрий Кнутов, ставший собеседником журналистов.

По словам аналитика, урегулирование конфликта в Донбассе означало бы фактическое изгнание американцев с Украины. Война, наоборот, дарит США повод увеличить свое влияние и присутствие на территории бывшей советской республики, процитировало Юрия Кнутова интернет-издание «Новороссия».

Противостояние в Донбассе, участниками которого являются силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подконтрольные Киеву военные продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко назвал четыре шага для прекращения конфликта.