Чудеса случаются! Американец выиграл 344 миллиона долларов, поверив цифрам из печенья с предсказанием

Чарльз Джексон сорвал крупнейший джекпот в истории штата Северная Королина. 66-летний американец выиграл в лотерею 344,6 млн долларов благодаря печенью с предсказанием, которое ему подарила внучка.

Однажды внучка принесла своему деду в подарок печенье с предсказанием, купленное вьетнамском ресторане. В записке ничего не было, кроме чисел, которые он и решил использовать, сыграв в лотерею. Каково же было его удивление, когда каждая из цифр стала выигрышной, и он получил чуть больше трети миллиарда долларов.

Счастливчик забрал всю сумму. Часть которой он пожертвует на благотворительность, а один миллион отдаст брату. Об этом они давно договорились между собой, сообщает телеканал СNBC.

"Надеюсь, выигрыш сильно они меня не изменит. Я продолжу ходить в джинсах, но, возможно, в новых", - поделился Джексон. Вот уж действительно, нарочно не придумаешь.