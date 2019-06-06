Верховная Рада отказалась рассматривать еще один законопроект Владимира Зеленского

Законопроект о незаконном обогащении, внесенный в Верховную Раду Украины Владимиром Зеленским, не будет рассмотрен парламентом. Депутаты не стали включать зарегистрированный президентом документ в повестку дня.

За то, чтобы рассмотреть проект, высказались 205 парламентариев. В поддержку решения должно было быть подано минимум 226 голосов.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее на текущей неделе Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.

Глава государства, комментируя поведение депутатов, заявил, что в парламенте наблюдается «бунт большинства». По словам Владимира Зеленского, Верховная Рада не хочет работать.