Бывшего украинского президента заподозрили в растрате полумиллиарда гривен
6 июня 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Виктор Юшенко, занимавший с 2005-го по 2010 годы пост президента Украины, по данным Генпрокуратуры бывшей советской республики, может быть причастен к растрате 540 млн гривен. Об этом сообщили СМИ.
Как пишет RT, Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение в растрате. Также ведомство подозревает политика в пособничестве экс-главе государства Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
Виктор Ющенко был вызван на допрос. Отвечать на вопросы следователей он отказался, воспользовавшись предусмотренным законом правом.
Ранее сообщалось, что Ющенко назвал украинцев «растрепанной» и «разносортной» нацией.