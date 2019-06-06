Бывшего украинского президента заподозрили в растрате полумиллиарда гривен

Виктор Юшенко, занимавший с 2005-го по 2010 годы пост президента Украины, по данным Генпрокуратуры бывшей советской республики, может быть причастен к растрате 540 млн гривен. Об этом сообщили СМИ.

Как пишет RT, Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение в растрате. Также ведомство подозревает политика в пособничестве экс-главе государства Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Виктор Ющенко был вызван на допрос. Отвечать на вопросы следователей он отказался, воспользовавшись предусмотренным законом правом.

Ранее сообщалось, что Ющенко назвал украинцев «растрепанной» и «разносортной» нацией.