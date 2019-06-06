В Гуантанамо Ассанж не выдержит и 175 дней, а не то, что 175 лет

12 июня 2019 года должно пройти очередное заседание суда по делу Джулиана Ассанжа. Но состоится ли оно? Недавно администрация британской тюрьмы Белмарш, где сейчас находится основатель известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks, перевела его из камеры в больничное крыло. Здоровье знаменитого узника подорвано психологическими пытками.



Накануне громкого судебного разбирательства "Аргументы недели" изучили, как спецслужбы преследуют разоблачителей, посмевших посягнуть на государственные тайны и опубликовать секретные сведения.



Министерство юстиции США предъявило 17 новых обвинений основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Таким образом, американское правительство впервые применяет закон о шпионаже по отношению к медиа. В этом кроется опасность для журналистики и свободы прессы в США, считает информатор Эдвард Сноуден.



Если ранее обвинение против Ассанжа звучало относительно безобидно – его обвиняли в том, что он помог Челси Мэннинг взломать пароль к защищённому компьютеру правительства США, то теперь в 17 дополнительных пунктах обвинения речь идёт почти исключительно о нарушении закона о шпионаже.По каждому из этих пунктов обвинения он может получить до 10 лет лишения свободы. Теоретически максимальный срок, который может грозить Ассанжу, составляет 175 лет



Если Джулиана экстрадируют в США, то в тайной тюрьме на базе Гуантанамо для него уже приготовлен специальный отсек. Там он не выдержит и 175 дней изощрённых пыток, а не то, что 175 лет, которые грозят по приговору. Директор ЦРУ Джина Хаспел большой специалист в этом деле.



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