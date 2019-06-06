Песков подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан к папе Римскому Франциску

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан к папе Римскому Франциску. Временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти ранее заявил, что папа Римский Франциск примет Владимира Путина в Ватикане 4 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию Ватикана. По его словам, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Все подробности появится позже в соответствующем заявлении.

Предыдущая встреча папы Римского Франциска и российского лидера Владимира Путина состоялась в ноябре 2013 года.