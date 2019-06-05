Зеленский считает, что РФ виновата в обострении конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе. Глава государства отметил, что в результате обстрела на востоке страны погибли трое человек, ещё трое ранены.

"Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - заявил Зеленский в Twitter.

Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления жертвам обстрела.

Ранее Владимир Зеленский писал в Facebook, что в среду, 4 июня, в Брюсселе намерен обсудить с "европейскими коллегами" вооружённый конфликт на Донбассе, помимо этого данный вопрос будет поднят на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске.