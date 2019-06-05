На Украине назвали единственный шанс Зеленского на прекращение войны в Донбассе
5 июня 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине обозначили единственный шанс президента Владимира Зеленского на прекращение конфликта в Донбассе. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался Вадим Кодачигов, глава Ассоциации производителей вооружений и военной техники.
По словам собеседника журналистов, единственный вариант, который есть у Зеленского, - создание мощной армии. Ее нужно будет перевооружить, данный процесс займет пять лет, процитировал Вадима Кодачигова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что штаб силовой операции Киева в Донбассе распространил информацию, в которой говорится о новых боестолкновениях в зоне конфликта и потерях украинской стороны.