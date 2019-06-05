Православие в Латвии – что происходит?

Православную общину Латвии взволновало предложение комиссии Сейма о поправках в законе «о православной церкви»: руководители Православной церкви Латвии должны быть гражданами, проживающими в стране не менее 10 лет.

Почему возникли такие поправки? Неужели, в Латвии возможен «украинский сценарий»? Кому в Латвии нужна автокефалия?

На эти вопросы в рубрике «На PIKе откровений с Т.Т.» отвечает политолог Янис Григалис.

«Я не думаю, что дело дойдет до автокефалии. Но еще при нашем Карлисе Улманисе, до войны, латышские православные церкви «общались» с Константинополем. Я не могу говорить, что все православные церкви, но то, что это было – факт. Думаю, что «украинского сценария» не будет. Но, если за дело взялась служба безопасности государства – дело серьезное. А в чем проблема? Многие православные священники говорят на латышском. Так пусть пойдут и получат гражданство! Такие поправки были вызваны тем, что многие приезжие священники просто «шпионы» России. И таких полно! Зачем такие «проблемы» Латвии? Я почти уверен, что такие поправки вступят в силу. Безоговорочно!»

Не приведи Бог, если начнут «ломать» православие в Латвии. Русский человек всегда жил своей верой, и она его спасала и в войну, и в голод, и в бедах. Это святое! А святое не принято трогать! Страшно подумать, что произойдет если….Будьте уверены, господа хорошие, в том, что православные не отдадут свою веру на поругание иностранной «нечисти».

Мне вспомнились слова великой Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого: «Это вы живете по расчету, а мы по воле Божией». Вот в этом главная идея православия!