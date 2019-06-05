В ВСУ озвучили данные об уничтожении ополченцами украинских военных в Донбассе

В Вооруженных силах Украины озвучили данные о новых боестолкновениях с ополченцами и потерях военных в Донбассе. Соответствующее сообщение выложено на странице операции Киева в регионе в социальной сети Facebook.

Согласно утверждению украинской стороны, накануне противник неоднократно применял 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и некоторые другие виды оружия. ВСУ открывали ответный огонь.

В информации говорится, что ополченцам удалось уничтожить двух киевских силовиков, еще трое ранены. Противник потерял одного человека убитым и одного раненым, отметили в ВСУ.

Ранее в среду сообщалось, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обозначил условие военного решения президентом Владимиром Зеленским проблемы Донбасса.