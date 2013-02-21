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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Дамаске посольство РФ устраняет последствия взрыва

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

В результате взрыва близ посольства РФ в Дамаске в здании российского диппредставительства выбито несколько окон. Пострадавших нет, работа посольства продолжается в нормальном режиме.

 Об этом сообщил представитель посольства России в Сирии.
В столице Сирии произошел взрыв у здания посольства РФ и резиденции правящей партии "Аль-Баас". По информации государственного телевидения, есть жертвы. Взрыв произошел в районе Мазра в центральной части Дамаска, сообщает rbc.ru. Атака была осуществлена террористами.

НС

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