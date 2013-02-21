Саакашвили приветствовал парижское общество «Друзей Саркози»

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21 февраля 2013, 16:04 [ «Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото Н.Копосовой

Вчера в парижском Доме химии прошла конференция, организованная ассоциацией «Друзья Николя Саркози» во главе экс-министрами Брисом Ортофё, Надин Морано, Кристианом Эстрози и другие.

На мероприятии также присутствовали другие бывшие министры, включая экс Премьер-министра Франсуа Фийона, посетившего «Друзей» впервые.

Помимо критики действующего президента и правительства со стороны «Друзей», а также комплиментов в адрес Николя Саркози, на мероприятии прозвучала любопытная информация, касающаяся и самой организации, ставшей своеобразным полем перемирия в период двоевластия в партии «Союз за народное движение». Как известно в результате последних выборов лидера партии в руководстве появилась неопределенность после того как результаты голосования были поставлены под сомнение.

Как выяснилось, с момента своего создания ассоциация уже успела объединить в своих рядах 10 000 человек. К ним во время конференции присоединилось еще 300 новых членов.

Среди приветствовавших «Друзей» оказался и Михаил Саакашвили, направив организаторам соответствующее послание, чем весьма, как оказалось, их тронул. Сообщивший об инициативе г-на Саакашвили Брис Ортофё подчеркнул, что послание пришло в тот момент, когда «Друзья Саркози» находятся в меньшинстве.