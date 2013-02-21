Верховный Суд Пуэрто-Рико не позволил лесбийской паре усыновить ребёнка

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21 февраля 2013, 16:07 [ «Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Advocate.com

Верховный Cуд острова Пуэрто-Рико оставил в силе закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей. Как сообщает местное издание El Vocero, решением с преимуществом в один голос, суд отказал истице в праве удочерить ребенка своей подруге.

«Печально. Суд сегодня снова повернулся спиной к детям. А ведь так много сирот, которые так хотят найти семью», - отреагировал в своем микроблоге на эту новость известный пуэрториканский певец Рики Мартин.

Как сообщала Russia Today, в понедельник более 200 тыс. противников брачного равноправия вышли на улицы столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуан.