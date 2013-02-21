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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Консул США: преждевременно говорить о причинах смерти Максима Кузьмина

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Заочная перепалка между Москвой и Вашингтоном продолжилась высказыванием американского консула. Он считает преждевременным говорить о причинах смерти Максима Кузьмина, пока не обнародованы результаты экспертизы.

 "Было бы безответственно делать выводы относительно этой смерти или возлагать на кого-либо вину до того, как результаты вскрытия будут проанализированы и проведено расследование", - говорится на сайте посольства.

Так американский дипломат прокомментировал высказывания уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека о том, что предварительные результаты вскрытия дают основания полагать, что ребенок умер в результате, как выразился Долгов, "бесчеловечного обращения со стороны приемной матери".

При этом отмечается, что Государственный департамент США и местные власти тесно взаимодействуют с сотрудниками генерального консульства Российской Федерации в Хьюстоне, в том числе организуя доступ консульских работников к брату Максима.


Дипломаты позвонили представителям госдепартамента в Хьюстоне, чтобы извиниться за сенсационные публикации в российских СМИ и ложные утверждения, что госдепартамент и местные власти не оказали содействия российской стороне, сообщает bbc.co.uk. Российские дипломаты посетили семью Максима и встретились с местным шерифом.


Предварительные результаты вскрытия тела трехлетнего Максима Кузьмин представлены властям Техаса, однако они отказались их обнародовать. Шериф техасского округа Эктор Марк Дональдсон затруднился сказать, когда будут получены и озвучены окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы.


Приёмная мать Максима Кузьмина гражданка США Лора Шатто рассказала следствию свою версию причин смерти мальчика, с ее слов,  она обнаружила тело ребенка на детской площадке, когда трёхлетний Максим был уже без сознания.
 


НС

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