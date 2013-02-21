Гонка со смертельным исходом на парижской кольцевой

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21 февраля 2013, 14:54 [ «Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.znaimo.com.ua

Сцена из боевика, разыгралась сегодня ранним утром на одном из самых востребованных в часы пик парижских маршрутах, как раз в то время, когда многие жители начинают выезжать на работу. Парижская кольцевая дорога, опоясывающая город, стала местом опасных гонок со смертельным исходом.

Трагедия разыгралась на участке между Слиньянкур и Шапель. Автомобиль «Ренд Ровер», водитель которого к моменту встречи с полицейскими успел нарушить множество правил, попытался скрыться с места. Будучи преследуемым полицейскими машинами он въехал в одну из них - ту, что пыталась сбить скорость разогнавшегося автомобиля, двигаясь впереди него. В результате двое полицейских погибли. Третий серьезно ранен.

Водитель и пассажир «Рэнд Ровера» в результате все-таки были задержаны. Задержанный водитель, возраста около 20 лет, как сообщает полицейский источник, на который ссылается агентство «Франс-пресс», уже попадал в поле зрения полиции.

Сообщается, что управлявший автомобилем находился в алкогольном опьянении. Также известно, что у нарушителя есть проблемы с водительскими правами.