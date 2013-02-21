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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Сбивший школьника одесский священник получил семь лет тюрьмы

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Киевский районный суд Одессы приговорил к семи годам тюрьмы священника местной епархии Русской православной церкви, который, управляя автомобилем «Мерседес», сбил на пешеходном переходе школьника. Об этом сообщает «Думская.net».

Отца Дмитрия (в миру — Дмитрия БОРОВИКА) признали виновным в нарушении правил безопасности движения. Адвокат священника Валерий Судаков заявил, что это самый суровый приговор по данной статье, вынесенный в Одессе за последние годы. «Мой подзащитный не был пьян, не скрылся с места ДТП, ранее не был судим. В общем, мы считаем вердикт неоправданно жестким и, конечно же, обжалуем его в апелляции», — подчеркнул он, передает lenta.ru.

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КИ

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