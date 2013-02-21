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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В США разбился самолет, есть жертвы

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Реактивный самолет, принадлежащий компании Hawker Beechcraft, разбился в США, инцидент произошел на юге страны в штате Джорджия, в результате авиаинцидента погибли пять человек, двое ранены, сообщают СМИ США.
 
По их данным, разбившийся самолет - марки 390 Premier I, ведется расследование обстоятельств трагедии.
ЕП

//картина дня

В мире

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Крымский полуостров может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

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Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.