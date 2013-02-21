Справедливость по-японски: В стране восходящего Солнца казнили убийцу девочки

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21 февраля 2013, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В стране восходящего Солнца казнили похитителя и убийцу девочки, ребенка похитили городе Нара в далеком 2004 году, тело задушенного ребенка было найдено через несколько дней после похищения, убийца ждал казни долгих девять лет.

Убийца, похитивший ребенка, прислал матери смс с фото девочки, не выдвинул никаких требований и был задержан через несколько недель, когда попытался похитить старшую сестру погибшей. Убийство девочки в 2004г. шокировало Японию.

Вместе с убийцей были казнены еще два преступника, три казни - первые при правительстве нового премьера Синдзо Абэ.