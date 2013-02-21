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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В США скончался лауреат Нобелевской премии Роберт Ричардсон

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Лауреат Нобелевской премии в области физики Роберт Ричардсон скончался в США в возрасте 75 лет, Ричардсон умер 19 февраля в городе Итака после перенесенного сердечного приступа.
 
Ричардсон и его коллеги-американцы Дэвид Ли и Дуглас Ошерофф удостоились Нобелевской премии в 1996 году за работу по изучению свойств изотопа гелия при низких температурах.
О смерти ученого сообщают СМИ США, со ссылкой на заявление Корнелльского университета, где в последние годы работал Ричардсон.
ЕП

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