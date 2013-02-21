В США скончался лауреат Нобелевской премии Роберт Ричардсон

//самое читаемое на ан
"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
//В мире
21 февраля 2013, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с…
Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики…
Интервью
Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…
Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…
В 2016 году бесследно исчез сотрудник администрации президента…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Книга Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» состоит из двух…
Что мы видим в авиапроме? Реформирование. Бесконечное и беспощадное…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
Ощути выгоду! Opencard Mastercard - кэшбэк 11% + процент на остаток 7%
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Пока все обсуждают возможное извержение американского вулкана…
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. С одной стороны…
Общество
Среди беспокойных российских регионов выделяется небольшая Карелия, население которой немногим более 600 тысяч человек. В 2006 году тут произошли…
Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли…
Таролог Марианна Абравитова заявила, что образ жизни известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой может привести её к трагическим событиям. По…
Авиа, ж/д транспорт
За год авиабилеты в России подорожали на 1,35%. На то, что рост цен на них всё-таки может быть не совсем оправданным обратил внимание даже Президент…
Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
Жак Ширак, бывший президент Франции, скончался утром в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родственников. Соответствующую информацию распространили некоторое…
Российское правительство, заботясь о жизни, здоровье и благополучии граждан, внесло изменения в существующие правила противопожарного режима и запретило жителям страны…
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит "жёсткий ответ" Вашингтону на инцидент с невыдачей виз некоторым представителям российской делегации…
Жаркое из блогов
Кино в СССР было серебряным призером по весомости приноса в государственную казну рублишек. Первое место, понятно, оставалось за водкой. Для кинопоказов строились целые…
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что несмотря на закон, принятый парламентом, он не будет просить Евросоюз об отсрочке Брексита.
Вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября в 21:13 по местному времени (17:13 мск)…
Пассажирка решила во время взлёта открыть аварийный выход, чтобы проветрить салон самолёта. По её словам, на борту лайнера было очень душно и она хотела подышать свежим…
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…
Ряд лидеров стран «семерки» предложил улучшить отношения с Россией, вернув её в «восьмерку». В «семерке» и ЕС разногласий больше, чем когда-либо, но центростремительные…
В начале декабря Минск и Москва планируют подписать соглашение о новом формате сотрудничества. Само соглашение уже обговорено на уровне двух премьер-министров государств…
Людей, которые рождены под знаками Тельца, Рыб и Стрельца, ждут большие перемены осенью текущего года. Это обещает составленный астрологами гороскоп, появившийся…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не сможет вернуть Крым в состав Украины. По его словам, у странны совершенно нет шансов.
В Госдуме предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах. Специалисты РосдорНИИ хотят использовать так называемые теплые дороги из электропроводящего бетона. По их…
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на сообщение РосдорНИИ об использовании теплопроводящего бетона. По его словам…
Если киевские власти не смогут договориться с Российской Федерацией о транзите газа в следующем году, Украина понесет «колоссальные потери». С соответствующим прогнозом…
Жаркое из блогов
Мальчишки, интересующиеся оружием, официально превращаются в опасных изгоев с 1-го класса и будут иметь кучу неприятностей вплоть до, как я понимаю, «изъятия из семьи»…
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что при необходимости Минск иожет ввести своих…
Владимир Зеленский рассказал о подробностях своего краткого разговора с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, оба политика стояли в очереди, когда…
Врачи рассказали, как можно избежать рака груди. По мнению американских специалистов, определенный образ жизни помогает женщинам предотвратить более 30% случаев развития…
Рассекречен текст жалобы неизвестного сотрудника разведки Соединенных Штатов, который обратился к руководству с просьбой проверить разговор президента Дональда Трампа…
В России в течение трёх лет выделят порядка 1,7 миллиардов рублей на создание отечественного аналога «Википедии». Проект получит название «Большая Российская…
Самая старая пенсионерка в Москве родилась в 1900 году. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. По её словам, информация в изданиях об онкологии знаменитости преувеличена.
В РосдорНИИ предложили использовать теплопроводящий бетон, чтобы зимой избежать обледенения и сугробов на дорогах. Предполагается, что таким образом удастся избежать…
Дональд Трамп пообещал помочь Киеву «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. О том, что Трамп сделал подобное заявление, рассказал…
Происшествия
В четверг, 26 сентября, в норвежском Тромсё затонул траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", который горел на протяжении 22 часов. Информация о возгорании…
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании США купить у Дании территорию Гренландии. Неужели опасается, что его опередят китайцы? Купили же японцы большую…
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой во всех регионах страны ожидаются температурные аномалии. При этом одних будет ждать сильное…
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина в резонансном деле о драке в центре столицы, найден мертвым в собственном дачном…
В сети напомнили о предсказании о конце света, которое сделал умерший в 2016 году глава Всемирного библейского общества Кентон Бешор. Соответствующий материал появился…
Супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась с подписчиками своим образом с участия в ежегодном обеде первых леди "Fashion 4 Development" в Нью-Йорке…
Политика
Лидер партии КПРФ коммунист Геннадий Зюганов рассказал, как должна проходить революция, о которой ранее упоминал глава «Сбербанка» Герман Греф. По словам Грефа…
В мире
Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует часть его слов в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, он думал…
Шоу-бизнес
Протоиерей Андрей Ткачев призвал общественность перестать обсуждать болезнь Анастасии Заворотнюк. По его мнению, те, кто действительно беспокоится о здоровье актрисы…
Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил России в вооружённом нападении на Украину. Глава государства вышел с пулей в руках и начал произносить речь…
Киевскую группировку в Донбассе ждет уничтожение, если Россия решит применить против нее свои Воздушно-космические силы. С таким заявлением выступил Игорь Смешко, бывший…
На сайте ЦУМа продаётся кипа из крашеного крокодила. За 180 тысяч рублей. Скоро, похоже, и наперсные кресты будут делать из кожи крокодила. Бузовщина.
Российский журналист Олег Кашин объяснил, почему на телевидении стали часто обсуждать события в Украине. По его словам, россияне хотят наблюдать за "непутёвым братом"…
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН рассказал, почему после распада СССР страна не стала ядерной державой. По мнению нынешнего главы…
Киевский политический эксперт Михаил Погребинский обозначил два вероятных сценария прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик…
Энгуре – населенный пункт в северной части Латвии. Считается, что первые упоминания об этом удивительном крае датированы 1567 годом. До 17 века там селились ливы…
Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…
Министр образования Латвии Илга Шуплинска рассказала латвийским СМИ, что получает письма с угрозами по поводу языковой реформы в школах нацменьшинств.
Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области выступила против заявления некоторых районных школ о том, что звонок дается только для учителя и предусматривает…
Минувшей ночью на востоке столицы в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж произошёл пожар. Отмечается, что возгорание возникло около трёх часов…
Российская телеведущая Ольга Скабеева поделилась фотографиями со встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Она обратила…
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы и "полях" Генассамблеи ООН. По его словам, глава…