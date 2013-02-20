Коммунисты и регионалы «оставили» Раду оппозиции

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20 февраля 2013, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Депутаты от фракций Партии регионов и Коммунистической партии покинули зал пленарных заседаний парламента.



Об этом сообщает «Украинская правда».



Около 13:00 председатель ПР Александр ЕФРЕМОВ провел очередное совещание в сессионном зале с депутатами фракций, и через какое-то время после этого парламентарии вынули свои карточки для голосования из пультов электронной системы «Рада» и начали покидать сессионный зал.

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