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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Украинские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Трое граждан Украины - членов экипажа шельфового буксира Armada Tuah-101, захваченные в плен нигерийскими пиратами, освобождены. О россиянине и остальных похищенных информации нет.

 Об освобождении сообщила пресс-служба украинского МИД со ссылкой на информацию, поступившую из посольства Украины в Нигерии. Каких-либо подробностей освобождения украинских моряков не сообщается.

  «АН» сегодня сообщали: боевики, похитившие у побережья Нигерии шестерых иностранных моряков, в том числе одного россиянина, потребовали крупный выкуп за их освобождение, сообщили в местной полиции.

НС

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