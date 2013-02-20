Украинские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены

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20 февраля 2013, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Трое граждан Украины - членов экипажа шельфового буксира Armada Tuah-101, захваченные в плен нигерийскими пиратами, освобождены. О россиянине и остальных похищенных информации нет.

Об освобождении сообщила пресс-служба украинского МИД со ссылкой на информацию, поступившую из посольства Украины в Нигерии. Каких-либо подробностей освобождения украинских моряков не сообщается.

«АН» сегодня сообщали: боевики, похитившие у побережья Нигерии шестерых иностранных моряков, в том числе одного россиянина, потребовали крупный выкуп за их освобождение, сообщили в местной полиции.



