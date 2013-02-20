Экс-президент Кучма станет подозреваемым в убийстве Гонгадзе

Заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН утверждает, что проводится новое расследование относительно заказчиков убийства Георгия ГОНГАДЗЕ.
Об этом он сказал в эфире радиостанции, передает «Украинская правда».
«(Старое) апостановление по КУЧМЕ подписывал лично я. Но нормы старого законодательства позволяли подозреваемому через суд обжаловать постановление», - напомнил КУЗЬМИН.
//самое читаемое на ан
"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"