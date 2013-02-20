Экс-президент Кучма станет подозреваемым в убийстве Гонгадзе

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20 февраля 2013, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН утверждает, что проводится новое расследование относительно заказчиков убийства Георгия ГОНГАДЗЕ.



Об этом он сказал в эфире радиостанции, передает «Украинская правда».



«(Старое) апостановление по КУЧМЕ подписывал лично я. Но нормы старого законодательства позволяли подозреваемому через суд обжаловать постановление», - напомнил КУЗЬМИН.

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