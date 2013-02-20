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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Прокуратура США: Ярошенко работал у Бута летчиком

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура США утверждает, что российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы за преступный сговор с целью транспортировки кокаина, работал летчиком у осужденного в США за контрабанду оружия Виктора Бута.

Прокуратура впервые официально заявляет о связи двух россиян, осужденных в США по разным делам.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка на апелляцию адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, в которой он пишет, что вина его клиента не была доказана и приговор его подзащитному вынесен незаконно, сообщают интернет-СМИ.

СБ

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